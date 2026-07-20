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Quartier résidentiel magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv !!!!!!!!!!

Tel-Aviv, Israël
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Quartier résidentiel magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv !!!!!!!!!!
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ID: 38256
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

À propos du complexe

magnique 4 pieces dans le coeur de tel aviv !!!!!!!92 m2 habitable possible terrasse !!! lumineux et calme

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Tel-Aviv, Israël
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