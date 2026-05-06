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Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces

Jérusalem, Israël
depuis
$1,01M
06/05/2026
$1,01M
05/05/2026
$1,00M
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ID: 35608
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Nouveau projet à Kiryat Hayovel, appartements du 3 au 6 pièces, composé de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages. Projet neuf livrable décembre 2026. Les espaces publics existants seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs. Un nouveau centre culturel comprenant une cinémathèque enrichira la qualité de vie des résidents du projet et des résidents de Kiryat Hayovel. Quelques exemples de prix : 3 pièces 82m², balcon 12m² - Prix : 2.884.000₪ 4 pièces 83, 85 ou 94m², balcon 12m² - Prix à partir de 2.959.000₪ 5 pièces et 6 pièces également disponibles Prix ne comprennent pas nos frais d'agence.

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Jérusalem, Israël
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