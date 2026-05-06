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Quartier résidentiel Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,65M
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8
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ID: 35677
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 174

À propos du complexe

Superbe duplex neuf avec toit-terrasse à vendre en exclusivité à Dizengoff, près du boulevard Ben Gourion. Un charmant appartement de 3 pièces avec ascenseur. Étage eleve calme et en retrait. 4e et 5e étages. 49 m² habitables + balcon de 18 m². Au 1e niveau : cuisine, séjour, salle d'eau, WC et chambre principale. À l'étage : suite parentale et accès au toit-terrasse. Idéal ! Lumineux et offrant une vue dégagée !

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Tel-Aviv, Israël
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