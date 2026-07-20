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Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$780,640
;
11
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ID: 38278
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Vente exclusive Appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de Rishon LeZion * Appartement 4 pièces particulièrement spacieux * 100 m² habitables * Mirpeset (terrasse) ensoleillée d'environ 10 m² * Mamad (pièce sécurisée) * Grand ascenseur (6 personnes) * Parking privé inscrit au tabou (non multiplicateur) * 6ème étage sur 7 * Seulement 2 appartements par étage * Chauffe-eau au gaz * Orientations : nord, sud et est * Appartement rénové et entretenu * Appartement neuf issu d'un projet Tama 38 achevé il y a environ 5 ans * L'appartement comprend un vaste séjour central, une suite parentale de standing et des chambres plus grandes que la moyenne ! ? Emplacement très recherché dans une rue calme et sans issue, à quelques minutes à pied de la rue Herzl, du centre-ville, des centres commerciaux, des cafés et des services communautaires. ? Prix de vente : 2 380 000 ₪

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
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Épiceries
Loisirs

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