Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion

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Vente exclusive
Appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de Rishon LeZion
* Appartement 4 pièces particulièrement spacieux
* 100 m² habitables
* Mirpeset (terrasse) ensoleillée d'environ 10 m²
* Mamad (pièce sécurisée)
* Grand ascenseur (6 personnes)
* Parking privé inscrit au tabou (non multiplicateur)
* 6ème étage sur 7
* Seulement 2 appartements par étage
* Chauffe-eau au gaz
* Orientations : nord, sud et est
* Appartement rénové et entretenu
* Appartement neuf issu d'un projet Tama 38 achevé il y a environ 5 ans
* L'appartement comprend un vaste séjour central, une suite parentale de standing et des chambres plus grandes que la moyenne !
? Emplacement très recherché dans une rue calme et sans issue, à quelques minutes à pied de la rue Herzl, du centre-ville, des centres commerciaux, des cafés et des services communautaires.
? Prix de vente : 2 380 000 ₪
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
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