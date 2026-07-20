Quartier résidentiel Prestige à mekor haïm / baka

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Dans le quartier très recherché de Mekor Haïm, proche de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar et à proximité de la promenade du Parc HaMesila.
Emplacement idéal, proche des communautés françaises, des écoles de Katamon et de Mekor Haïm, ainsi que des supermarchés, commerces et transports.
Dans un nouvel immeuble boutique avec lobby prestigieux et ascenseurs de Chabbat.
Magnifique appartement neuf de 4 pièces, spacieux, d'une surface de 106 m² + 16 m² de balcons.
Un véritable bijou, très lumineux, avec une exposition plein sud côté salon-cuisine et ouest côté chambres. L'appartement offre de superbes prestations : sol grand format 120x120, chambres avec revêtement type parquet, cuisine incroyablement améliorée, moderne et très fonctionnelle.
Il comprend un grand salon, une belle cuisine ouverte, une master bedroom avec salle de bain attenante, une chambre sécurisée mamad, ainsi qu'une salle de bain supplémentaire pour les invités et les chambres.
L'appartement dispose également d'un espace buanderie privé, d'un chauffage au sol, d'une climatisation VRF privée dans chaque pièce, et d'un système Smart Home.
Une place de parking en sous-sol et un débarras complètent ce bien rare.
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