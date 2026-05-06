  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bet Shemesh
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses

Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses

Bet Shemesh, Israël
depuis
$748,000
06/05/2026
$748,000
05/05/2026
$743,600
;
2
Laisser une demande
ID: 35595
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Bet Shemesh

À propos du complexe

Nouveau projet à Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A, ce projet résidentiel luxueux comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un parc situé dans une forêt naturelle. Proche du Matnas et de tous commerces, d'un country club et d'une piscine, avec au bas des immeubles une synagogue. La clientèle sera constituée essentiellement de clients venant de l'étranger. Livrable fin octobre 2026. 3 immeubles de 8 étages avec des appartements de 3 à 5 pièces, des rez-de-jardin ainsi que des penthouses. Seulement 3 appartements par étage. 3 pièces 83m², terrasse de 15m² à 23m², parking et cave - Prix : de 2.200.000 sh à 2.300.000 sh 4 pièces 103m², terrasse de 20 à 27m², parking et cave - Prix : de 2.600.000 sh à 2.700.000 sh 5 pièces 123m², 2ème étage, terrasse de 22m², parking et cave - Prix : 3.000.000 sh 5 pièces rez-de-jardin duplex 150m², jardin de 175m² - Prix : à partir de 5.000.000 sh Face au parc : 5 pièces 140m² avec 2 terrasses de 35m² et 40m² - Prix : 3.500.000 sh Penthouses avec vue sur le parc : 7 pièces 190m², 8ème avec 65m² de terrasse 6 pièces 154m², 9ème avec 25m² de terrasse 6 pièces 156m², 6ème avec 45m² de terrasse (2 master et 4 toilettes) Prix : à partir de 5.000.000 sh

Localisation sur la carte

Bet Shemesh, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon immeuble bauhaus rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,45M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,16M
Quartier résidentiel 3 pièces neuf dans un immeuble historique proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel à quelques minutes à pied de la mer, 3 pièces à vendre, le plus luxueux, entièrement meublé et neuf, avec parking standard.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,88M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$748,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 3 pièces + terrasse neuf proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + terrasse neuf proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + terrasse neuf proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + terrasse neuf proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + terrasse neuf proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,87M
Proche du Parc Hayarkon, Namal Tel Aviv Le quartier de Tzafon Aviv est l'emplacement idéal proche de la mer, du centre-ville, du parc et du namal rue très recherchée grand 3 pièces + terrasse appartement avec 2 salles de bains 2 parkings et cave À SAISIR
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf nat 600
Quartier résidentiel Projet neuf nat 600
Quartier résidentiel Projet neuf nat 600
Quartier résidentiel Projet neuf nat 600
Quartier résidentiel Projet neuf nat 600
Quartier résidentiel Projet neuf nat 600
Netanya, Israël
depuis
$5,45M
Vivez l'Excellence à Netanya ! Mardochee Khayat a le plaisir de vous inviter à découvrir notre projet résidentiel d'exception, situé au cœur du quartier prisé de Nat 600 à Netanya. Profitez d'un emplacement privilégié, à quelques pas des plages grâce au nouvel ascenseur de la plage de l'Isl…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$969,000
e projet Adéret Jérusalem Situé au cœur du nouveau quartier de Givat HaMatos, le projet Adéret Jérusalem représente une opportunité rare de vivre dans un cadre moderne et familial à Jérusalem. C’est le premier projet construit dans la zone, symbole du renouveau et de la vision de ce nouveau…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller