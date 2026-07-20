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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, proche de la mer, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38737
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : 6855 Quartier : Nord de Tel Aviv, proche de l’hôtel Hilton dans une rue calme 4,5 pièces spacieux dont mamad Surface de 160 m2 2 terrasses de 10 m2 chacune Ascenseur Grand séjour Climatisation Dressing 2 salles de bain, 2 toilettes Parking privé Arnona : 3000 nis/2mois Vaad bait : 1000 nis/mois Entrée : 15/10/2025

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Tel-Aviv, Israël
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