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Quartier résidentiel Quartier bauhaus et montefiore - 2 balcons, ascenseur, parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
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ID: 38787
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Montefiore, 36

À propos du complexe

Quartier Montefiore, immeuble Bauhaus, 3 pièces, 2 balcons, ascenseur, parking. À ne pas louper !

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Tel-Aviv, Israël
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