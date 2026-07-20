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Quartier résidentiel En plein centre de netivot, neve sharon

Netivot, Israël
depuis
$1,148
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ID: 38806
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    ryl srwn

À propos du complexe

Dans le nouveau quartier Neve Sharon, voici un 3 pièces de 82 m² avec balcon de 12 m² + cave et parking. Belles prestations intérieures. Salle de sport. Libre de suite.

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Netivot, Israël
Loisirs

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