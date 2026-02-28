  1. Realting.com
Nouveaux bâtiments à vendre en Rishon LeZion

appartements
2
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,04M
À vendre – Villa spacieuse dans le quartier Neve Hof, Rishon LeZion Emplacement idéal, proche de la mer. Propriété unique avec jardin et piscine privée, idéale pour vivre, investir ou comme pied-à-terre. Rare sur le marché et à saisir rapidement. Caractéristiques du bien : • 5 pièces princ…
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,70M
Rishon Letsion, face mer, (hof rishon letsion) Proximité mer et tayelet au pied de l’immeuble, commerces et café ainsi que transports en commun Rehov Shayetet Bel Immeuble résidentiel très récent (9 ans), Au 20e étage (sur 21), superbe penthouse de 5 pièces sur un niveau , avec vue panorami…
