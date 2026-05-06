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Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové

Jérusalem, Israël
depuis
$966,680
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ID: 36097
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

À propos du complexe

Superbe 4 pièces lumineux Cuisine élégante et moderne 3 chambres spacieuses 2 salles de bains, une avec baignoire et toilettes, une avec douche 1 toilette séparé en plus Terrasse avec soucca partielle L'immeuble passera en pinouy binouy d'ici quelques années L'appartement gagnera alors 30m² Déjà 90% de signatures Dans un quartier à forte demande Investissement idéal à un prix exceptionnel Convient aussi bien aux familles qu'aux investisseurs avisés

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Jérusalem, Israël
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