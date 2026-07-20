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Quartier résidentiel Superbe penthouse - centre ville - vue dégagée

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,25M
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9
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ID: 38598
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 42

À propos du complexe

Superbe penthouse et bonne affaire à vendre à Tel-Aviv ! Au centre-ville, proche du Kikar Dizengoff et à quelques pas de la mer 4ème étage 115m² + 67m² de terrasses de plain-pied avec une vue dégagée 93m² de toit-terrasse Le penthouse a les droits de construction sur le toit ! Vue dégagée 360 degrés 4 expositions 1 place de parking Vendu meublé Jacuzzi sur le toit Prix : 9,900,000₪ Pour plus d'informations : Israel : 052,577,50,44 France : 01,77,38,01,19

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Tel-Aviv, Israël
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