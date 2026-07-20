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Quartier résidentiel Rez-de-jardin - florentine nord

Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,68M
20/07/2026
$9,68M
20/07/2026
$967,600
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ID: 38355
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKishon, 18

À propos du complexe

Rez-de-jardin à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche du Shuk Levinsky et de Rothschild dans le Nord de Florentine. Immeuble classé à rénover. 2 pièces. 38m2 + 40m2 de jardin. Mamad. Calme et lumineux. Côté : Est. Prix : 2,950,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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