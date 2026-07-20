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Quartier résidentiel Nouveau en vente en exclusivité | appartement 4 pièces | rue hasadeh, quartier remez, rishon lezion ?

Rishon LeZion, Israël
depuis
$654,360
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ID: 38271
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Nouveau en vente en exclusivité | Appartement 4 pièces | Rue HaSadeh, quartier Remez, Rishon LeZion ? * Appartement de 4 pièces * Surface selon arnona : 93 m² * Étage 1 sur 4 * Ascenseur * Orientations : Sud et Est – appartement très lumineux avec une énergie remarquable * Appartement en façade * Immeuble soigné et bien entretenu comprenant seulement 12 appartements * Tuyauterie en plastique, fenêtres remplacées et cuisine équipée avec de nombreux espaces de rangement * Chauffe-eau solaire * Emplacement exceptionnel – à environ 1 minute à pied de la rue Rothschild, centre commercial, cafés, bars, transports en commun, centres commerciaux et autres services * Libération immédiate Prix de vente : 1 995 000 ₪

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

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