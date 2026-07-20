Quartier résidentiel Nouveau en vente en exclusivité | appartement 4 pièces | rue hasadeh, quartier remez, rishon lezion ?

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Nouveau en vente en exclusivité | Appartement 4 pièces | Rue HaSadeh, quartier Remez, Rishon LeZion ?
* Appartement de 4 pièces
* Surface selon arnona : 93 m²
* Étage 1 sur 4
* Ascenseur
* Orientations : Sud et Est – appartement très lumineux avec une énergie remarquable
* Appartement en façade
* Immeuble soigné et bien entretenu comprenant seulement 12 appartements
* Tuyauterie en plastique, fenêtres remplacées et cuisine équipée avec de nombreux espaces de rangement
* Chauffe-eau solaire
* Emplacement exceptionnel – à environ 1 minute à pied de la rue Rothschild, centre commercial, cafés, bars, transports en commun, centres commerciaux et autres services
* Libération immédiate
Prix de vente : 1 995 000 ₪
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Rishon LeZion, Israël
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