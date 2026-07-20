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Quartier résidentiel Neve tzedek – tour de luxe – 4, 5 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,10M
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ID: 38407
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Achva, 15

À propos du complexe

Appartement de très haut standing à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Neve Tzedek ! Immeuble de luxe avec salle de sport, gardien 24h/24 et 7j/7, et piscine extérieure. Vue magnifique sur l'ensemble de Tel-Aviv, Jaffa et la mer ! 4,5 pièces, 126 m² + 12 m² de balcon. 3 chambres à coucher, dont une chambre master de grand luxe et un immense dressing faisant office de pièce sécurisée (mamad). Étage élevé au 27e étage avec ascenseurs. 2 places de parking, 1 cave. Double exposition : Sud et Est. Prix : 12 500 000 ₪.

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Tel-Aviv, Israël
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