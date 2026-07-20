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Quartier résidentiel Haïarmoukh 4 | quartier ramez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier ramez

Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,23M
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2
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ID: 38522
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Quartier Ramez, Rishon LeZion | Nouveau projet boutique Projet résidentiel unique dans le quartier très recherché de Ramez, comprenant seulement 12 unités de logement. Le projet a été construit en mettant l'accent sur une qualité de construction élevée, une conception soignée et des prestations riches. Il est situé dans une rue calme et intérieure au cœur du quartier, à proximité des centres commerciaux, des loisirs et des principaux axes de circulation de l'ouest de Rishon LeZion. Points clés du projet : • Immeuble boutique de qualité – 12 unités seulement • Environnement résidentiel calme et qualitatif • Conception architecturale soignée • Prestations techniques riches Composition des appartements : • Appartements 5 pièces • Appartements mini-penthouse 4 pièces • 2 somptueux penthouses Prestations et avantages : • Parking inscrit au registre foncier (tabou) • Revêtement en pierre de luxe associé à du plâtre et de l'aluminium • Hall d'entrée luxueux avec design architectural • Local poussettes et vélos • Rue calme et intérieure Prix : • Appartements 5 pièces – à partir de 3 500 000 ₪ • Appartements 4 pièces – nous contacter pour plus d'informations

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

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