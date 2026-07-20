  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel À ne pas rater ! 4 pièces à louer, proche de toutes commodités dans un bel immeuble, bet, ashdod

Quartier résidentiel À ne pas rater ! 4 pièces à louer, proche de toutes commodités dans un bel immeuble, bet, ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,706
;
9
Laisser une demande
ID: 38618
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : 6973 Quartier : Bet, proche des transports et des commerces Immeuble rénové (après Tama) 4 pièces (appartement divisé en deux) dont mamad Surface de 108 m² Terrasse 5e étage avec ascenseur Climatisation Entrée : 14/06/2026

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel
Rishon LeZion, Israël
depuis
$836,400
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel Vieux nord – rez-de-chaussée avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$902,000
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$842,960
Vous regardez
Quartier résidentiel À ne pas rater ! 4 pièces à louer, proche de toutes commodités dans un bel immeuble, bet, ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,706
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,12M
Référence: TL 2353 Quartier: Florentine 4 pièces penthouse Surface: 105 m2 Terrasse sur le toit: 145 m2 avec belle piscine 7e et dernier étage avec ascenseur Climatisation 2 places de parkings privés Cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,33M
Référence: TL 2467 Quartier: Hayarkon, face au parc Immeuble rénové 3.5 pièces dont mamad Entièrement rénové avec architecte Surface: 94 m2 Balcon: 5 m2 4e étage avec ascenseur Climatisation Parking privé
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,48M
Appartement charmant avec terrasse dans le quartier Shenkin, Tel-Aviv Un emplacement exceptionnel en plein cœur de Tel-Aviv, juste en face du parc Shenkin, dans l'un des quartiers les plus vivants, recherchés et agréables de la ville. Caractéristiques de l'appartement : • Rez-de-chaussée c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller