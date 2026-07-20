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Quartier résidentiel En plein centre-ville de jérusalem - résidence

Jérusalem, Israël
depuis
$2,690
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6
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ID: 38832
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mevo HaMatmid, 6

À propos du complexe

En plein centre-ville de Jérusalem, dans un immeuble de standing, 3 pièces de 75 m² avec 2 salles de bains. Très belle vue sur la vieille ville. Très beau lobby avec gardien 24h/24, salle de sport, piscine et jacuzzi.

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Jérusalem, Israël
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