  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 4 pièces dans une petite rue calme à deux pas de dizengoff et basel

Quartier résidentiel Superbe 4 pièces dans une petite rue calme à deux pas de dizengoff et basel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
;
11
Laisser une demande
ID: 38451
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hatam Sofer, 7

À propos du complexe

À vendre dans le Vieux Nord – Hatam Sofer 13 Une opportunité rare dans une rue calme et bucolique, entre Dizengoff et Sokolov, en face de Gan Levi Yitzhak. 4 pièces | 86,2 m² + mirpeset ensoleillée de 3 m² 1er étage, façade Immeuble de standing de seulement 9 appartements Hauteur sous plafond de 2,97 m Triple exposition : nord, sud et ouest Rénové il y a environ 6 ans Cuisine équipée haut de gamme 2 WC + salle de bain Un mamad est disponible dans l'immeuble voisin. Un appartement lumineux, agréable et plein de charme, à deux pas de la mer, des cafés et des parcs du Vieux Nord.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,56M
Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,31M
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,10M
Quartier résidentiel 3 pièces + terrasse, ascenseur + parking, immeuble neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Immeuble neuf – boulevard rothschild | calme, lumineux, spacieux, bien agencé | vue mer | À ne pas manquer !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$13,120
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces dans une petite rue calme à deux pas de dizengoff et basel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer
Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer
Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer
Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer
Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer
Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
magnifique appartement situe entre la mer et la rue roupine 4 mn les pied dans le sable a ne pas louper
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Afficher tout Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Appartement à vendre au centre de Tel-Aviv, proche de Gordon et de la mer ! Immeuble classé avec beaucoup de caractère. Appartement rénové de haut standing. 2ème étage sur 3, sans ascenseur. 4 pièces (possibilité de revenir facilement à 3 pièces). 2 W.C. 70 m² + 11 m² de terrasse avec vue dé…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Michkenot haouma prix en baisse
Quartier résidentiel Michkenot haouma prix en baisse
Quartier résidentiel Michkenot haouma prix en baisse
Quartier résidentiel Michkenot haouma prix en baisse
Jérusalem, Israël
depuis
$1,95M
PRIX EN BAISSE !!! À Michkenot Haouma, tout près de la gare centrale et du centre-ville, proche transports et commerces, dans une résidence standing avec vue sur la promenade, magnifique appartement 5,5 pièces en excellent état, spacieux, comprenant un mamad, balcon avec vue dégagée, 4 parki…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller