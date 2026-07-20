Quartier résidentiel Magnifique appartement familial de 5 pièces rénové avec possibilité de souccah au quartier park !

B"H
? Nouvelle exclusivité ! ?
À vendre : Superbe appartement de 5 pièces rénové, avec balcon-Souccah, situé dans le meilleur secteur du quartier du Park à Hadera, quartier prisé, neuf, calme et vert.
✨ Grand appartement de 5 pièces, entièrement rénové et amélioré,
✨ Cave attenante pouvant servir de bureau,
✨ Grande cuisine moderne et récente,
✨ Salon spacieux avec parquet,
✨ Grand balcon de 20 m², avec une partie Souccah !
✨ Magnifique vue dégagée,
✨ Grande suite parentale avec dressing,
✨ Salle de bain et toilettes principales entièrement rénovées,
✨ 3ᵉ étage, au calme (côté arrière de l'immeuble),
✨ Chambre sécurisée (Mamad) et climatisation centrale,
✨ Place de parking privée,
✨ Bel immeuble moderne avec deux ascenseurs, dont un de Chabat !
? Emplacement idéal, à proximité à pied de l'EcoPark, d'un centre commercial, du Beth Habad francophone du Park, des écoles et des jardins d'enfants.
? Accès rapide aux autoroutes 2, 4 et 6.
Disponible d'ici un an et demi, idéal pour ceux qui souhaitent acheter immédiatement et étaler le paiement !
Un bien à découvrir absolument ! ❗
? Pour plus d'informations :
Raḥel Ḥaya Benguigui
Directrice du Département francophone de RE/MAX Hadera
? 054-22-64-689
Licence 313736