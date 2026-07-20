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Quartier résidentiel Magnifique appartement familial de 5 pièces rénové avec possibilité de souccah au quartier park !

Hadera, Israël
depuis
$849,520
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ID: 38609
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Mishmar HaGvul

À propos du complexe

B"H ? Nouvelle exclusivité ! ? À vendre : Superbe appartement de 5 pièces rénové, avec balcon-Souccah, situé dans le meilleur secteur du quartier du Park à Hadera, quartier prisé, neuf, calme et vert. ✨ Grand appartement de 5 pièces, entièrement rénové et amélioré, ✨ Cave attenante pouvant servir de bureau, ✨ Grande cuisine moderne et récente, ✨ Salon spacieux avec parquet, ✨ Grand balcon de 20 m², avec une partie Souccah ! ✨ Magnifique vue dégagée, ✨ Grande suite parentale avec dressing, ✨ Salle de bain et toilettes principales entièrement rénovées, ✨ 3ᵉ étage, au calme (côté arrière de l'immeuble), ✨ Chambre sécurisée (Mamad) et climatisation centrale, ✨ Place de parking privée, ✨ Bel immeuble moderne avec deux ascenseurs, dont un de Chabat ! ? Emplacement idéal, à proximité à pied de l'EcoPark, d'un centre commercial, du Beth Habad francophone du Park, des écoles et des jardins d'enfants. ? Accès rapide aux autoroutes 2, 4 et 6. Disponible d'ici un an et demi, idéal pour ceux qui souhaitent acheter immédiatement et étaler le paiement ! Un bien à découvrir absolument ! ❗ ? Pour plus d'informations : Raḥel Ḥaya Benguigui Directrice du Département francophone de RE/MAX Hadera ? 054-22-64-689 Licence 313736

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Hadera, Israël
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