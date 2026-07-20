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Quartier résidentiel Magnifique appartement dans l'un des petits immeubles du complexe gindi à tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,23M
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ID: 38263
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yoram Kaniuk, 1

À propos du complexe

Dans les tours basses de Gindi, Tel-Aviv. - Appartement de 4 pièces très spacieuses (4,5 pièces à l'origine). - Surface habitable d'environ 116 m² + balcons d'environ 20 m². - Situé au 6ème étage (2ème étage donnant sur le jardin), avec une vue imprenable sur la verdure. - 2 places de parking. - Grand espace de stockage de 9 m². - Rénové et aménagé, très calme avec de hauts plafonds. Disponible dans un an. Charges (vaad bait) : 1 700 NIS par mois.

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Tel-Aviv, Israël
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