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Quartier résidentiel Studio luxueux pour une personne

Jérusalem, Israël
depuis
$1,411
06/05/2026
$1,411
05/05/2026
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ID: 35846
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Studio luxueux pour une personne 1 pièce et demie 25 m² 1 balcon Au premier étage Entièrement meublé Rénové à neuf Le loyer comprend toutes les charges (arnona, eau, électricité et internet) Offre exceptionnelle à saisir rapidement

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Jérusalem, Israël
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