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Quartier résidentiel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,86M
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ID: 36102
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 25

À propos du complexe

Rue très recherchée Résidentiel calme et verdoyant Vue dégagée Beaux volumes 108m² habitable + 28m² de terrasse

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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