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Quartier résidentiel Sublime appartement d'architecte

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
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ID: 36580
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 35

À propos du complexe

Appartement d'exception dans une rue calme et verdoyante, à 70m du boulevard Rothschild. Produit rare.

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Tel-Aviv, Israël
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