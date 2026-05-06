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Quartier résidentiel À vendre - 2 piÈces proche mer dans immeuble rÉcent trÈs bien entretenu

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
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ID: 35998
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ruppin, 41

À propos du complexe

• Charmant petit 2 pièces • 40m² avec mamad • Immeuble moderne et bien entretenu • Parking souterrain • Proche plage et Marina de Tel Aviv

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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