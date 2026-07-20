  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Balcon sur la mer, haut standing, magnifique

Quartier résidentiel Balcon sur la mer, haut standing, magnifique

Netanya, Israël
depuis
$3,28M
;
8
Laisser une demande
ID: 38681
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Référence : NT 217 Au bord de mer Magnifique duplex penthouse 7 pièces 260 m2 + 150 m2 de terrasse pleine vue mer Piscine privée 5 toilettes Climatisation 2 place de parking souterrain Cave Piscine commune dans l'immeuble

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rÉnovÉ, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,85M
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,12M
Quartier résidentiel À proximité de la place habima et du boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,20M
Quartier résidentiel Appartement à vendre dans la prestigieuse tour yoo à tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,27M
Quartier résidentiel À 2 minutes de la mer, proche royal beach
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
Vous regardez
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, haut standing, magnifique
Netanya, Israël
depuis
$3,28M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Herzliya, Israël
depuis
$2,19M
maison de 247 m2 sur 2 niveaux. sur un terrain de 424 m2 A renover .gros potentiel . possibilite d agrandissement et de construire une piscine. la maison est situee dans une impasse proche de la route 2
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Haïarmoukh 4 | quartier ramez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Quartier résidentiel Haïarmoukh 4 | quartier ramez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Quartier résidentiel Haïarmoukh 4 | quartier ramez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,23M
Quartier Ramez, Rishon LeZion | Nouveau projet boutique Projet résidentiel unique dans le quartier très recherché de Ramez, comprenant seulement 12 unités de logement. Le projet a été construit en mettant l'accent sur une qualité de construction élevée, une conception soignée et des prestati…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, calme, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, calme, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, calme, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, calme, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, calme, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, calme, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, calme, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,16M
Référence: TL 2401 Quartier: Kerem Hatemanim dans une rue calme Immeuble boutique 3 pièces dont mamad Surface: 84 m2 Balcon 2e étage avec ascenseur Climatisation
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller