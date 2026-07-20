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Quartier résidentiel Terrain à vendre à 5 minutes à pied de la mer !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,26M
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Quartier résidentiel Terrain à vendre à 5 minutes à pied de la mer !
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ID: 38409
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

À propos du complexe

Terrain à vendre à Tel-Aviv, proche du Shouk Hacarmel et à quelques pas de la mer ! Surface du terrain : 130m2 Aujourd'hui il y a 3 unités de location sur le terrain en Airbnb Il y a le permis de construire 2 appartements sur 5 étages (4 étages + sous-sol) Triplex rez-de-jardin : 165m2 + 40m2 de jardin + 11m2 de terrasse Triplex penthouse : 140m2 + 52m2 de terrasse + 38m2 de toit-terrasse Surface totale 305m2 + 63,4m2 de terrasse + 40m2 de jardin + 38m2 de toit-terrasse + 2 places de parking Prix : 13,000,000sh pour le terrain

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Tel-Aviv, Israël
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