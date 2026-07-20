Quartier résidentiel Terrain à vendre à 5 minutes à pied de la mer !

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Terrain à vendre à Tel-Aviv, proche du Shouk Hacarmel et à quelques pas de la mer !
Surface du terrain : 130m2
Aujourd'hui il y a 3 unités de location sur le terrain en Airbnb
Il y a le permis de construire 2 appartements sur 5 étages (4 étages + sous-sol)
Triplex rez-de-jardin : 165m2 + 40m2 de jardin + 11m2 de terrasse
Triplex penthouse : 140m2 + 52m2 de terrasse + 38m2 de toit-terrasse
Surface totale 305m2 + 63,4m2 de terrasse + 40m2 de jardin + 38m2 de toit-terrasse + 2 places de parking
Prix : 13,000,000sh pour le terrain
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
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