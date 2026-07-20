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Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, rénové

Ashdod, Israël
depuis
$967,600
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9
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ID: 38688
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Rothschild

À propos du complexe

Reference : AS 939 Quartier Tet vav 4 pièces 147 m2 avec deux terrasses Vue mer partielle Totalement rénové haut de gamme 3 eme etage avec deux ascenseurs Mamad Orientation Sud Ouest Une place de parking Cave

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Ashdod, Israël
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