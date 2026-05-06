  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin

Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,23M
;
9
Laisser une demande
ID: 35946
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tchernichovsky, 5

À propos du complexe

Exclusivité – Rue Tchernichovsky, Projet Bezalel quartier shenkin Grand appartement 3 pièces, très lumineux Nord / Ouest Environ 87 m² + 9 m² de terrasse (une chambre côté intérieur de l’immeuble) Sécurité 24/7 Salle de sport Parking Cave Possibilité de mobilier complet L’appartement est actuellement loué à un excellent locataire pour encore six mois, avec un loyer de 13 500 NIS. Prix : 6 600 000 NIS

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces neuf avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$1,01M
Quartier résidentiel Projet rÉsidentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,02M
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Hadera, Israël
depuis
$1,45M
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,34M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$5,88M
Vous regardez
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,23M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,16M
Appartement avec hauts plafonds et sols d origine dans une veritable maison arabe. Au 1er et dernier etage, 20 marches, impresionnant . Balcon souccah, vue degagee
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel À 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel À 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel À 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel À 50 m du bord de mer
Afficher tout Quartier résidentiel À 50 m du bord de mer
Quartier résidentiel À 50 m du bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$422,500
À la marina d'Ashkelon, dans l'immeuble Ferreron, à 50 mètres du bord de mer, appartement 2 pièces dans résidence avec piscine. Très bon produit d'investissement ou pied-à-terre
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,86M
Nous sommes ravis de vous présenter notre tout nouveau produit exclusif dans le prestigieux quartier d'Arnona à Jérusalem. Dans le projet boutique « Bustan Arnona » composé de 6 étages seulement avec 22 appartements dans l'immeuble. Dernier penthouse 4 pièces de 139m² + 54,5m² de terrasses…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller