  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Giv'at Shmuel
  4. Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3 pièces neuf du kablan à louer, au cœur de guivat shmouel, proche de tel aviv

Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3 pièces neuf du kablan à louer, au cœur de guivat shmouel, proche de tel aviv

Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$2,558
;
10
Laisser une demande
ID: 38842
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Giv'at Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

À propos du complexe

Référence : 6989 Nouveau quartier proche de toutes commodités et de Tel Aviv Immeuble neuf de 17 étages 3 pièces neuf du kablan dont mamad Surface de 74 m2 Terrasse de 14 m2 avec vue dégagée 13e étage avec ascenseurs Climatisation Volets électriques 2 salles de bain, 2 toilettes Parking privé Entrée immédiate

Localisation sur la carte

Giv'at Shmuel, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bel appartement 4 pièces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$508,400
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,56M
Quartier résidentiel À vendre – appartement de luxe dans le prestigieux projet mamilla, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$3,25M
Quartier résidentiel Emplacement idéal ! 5 pièces à vendre face au parc hayarkon, proche de toutes commodités, bnei brak
Bnei Brak, Israël
depuis
$1,28M
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$639,600
Vous regardez
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3 pièces neuf du kablan à louer, au cœur de guivat shmouel, proche de tel aviv
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$2,558
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
Duplex de standing dans le Vieux Nord ! Dans un emplacement idéal dans le Vieux Nord, à l’extrémité nord de la rue Sokolov, à quelques pas du parc, du port, des cafés, restaurants et des transports en commun – magnifique duplex de 4 pièces à vendre ! 100 m² habitables + grande terrasse ensol…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4, 5 pièces – tour yoo, avec parkings, balcon et mamad
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4, 5 pièces – tour yoo, avec parkings, balcon et mamad
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4, 5 pièces – tour yoo, avec parkings, balcon et mamad
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4, 5 pièces – tour yoo, avec parkings, balcon et mamad
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4, 5 pièces – tour yoo, avec parkings, balcon et mamad
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe appartement de 4, 5 pièces – tour yoo, avec parkings, balcon et mamad
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4, 5 pièces – tour yoo, avec parkings, balcon et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,21M
En vente exclusive, Dans la Tour YOO, Nissim Aloni 19 Dans une tour prestigieuse et très bien entretenue Au 8ème étage avec vue dégagée nord-ouest Un superbe appartement très spacieux 188 m² + terrasse ensoleillée de 10 m² Appartement de 4,5 pièces, dont une suite parentale Grande suite par…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rue calme - proche mer - immeuble neuf
Quartier résidentiel Rue calme - proche mer - immeuble neuf
Quartier résidentiel Rue calme - proche mer - immeuble neuf
Quartier résidentiel Rue calme - proche mer - immeuble neuf
Quartier résidentiel Rue calme - proche mer - immeuble neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Rue calme - proche mer - immeuble neuf
Quartier résidentiel Rue calme - proche mer - immeuble neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,87M
Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche de la mer et du Kempinski. Immeuble neuf. 2ème étage avec ascenseur. 3 pièces, 2 salles de bain. 77m² + 5m² de balcon. Mamad. 1 parking. Prix : 5,690,000₪
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller