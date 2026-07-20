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Quartier résidentiel Appartement 4 pièces | quartier rambam | rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$685,520
;
8
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ID: 38562
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Appartement 4.5 pièces à vendre Appartement immense rue Mohliver – proche Rothschild | Rishon LeZion • 4 chambres grandes et spacieuses • Environ 125 m² construits - salon immense • 2ème étage sur 7 • Ascenseur • Place de parking au tabu • Grilles à toutes les fenêtres • Récemment rénové – nouveau carrelage et fenêtres PVC • Climatisation séparée dans chaque chambre • Chauffe-eau électrique + système gaz pour chauffage eau • Entrée immédiate Emplacement central et recherché – proche du boulevard Rothschild et du jardin municipal de Rishon LeZion, localisation extraordinaire ! Proximité parcs, synagogues, commerces, cafés et transports publics à distance de marche. Idéal pour familles recherchant un vrai espace dans l'emplacement le plus recherché et central de la ville !

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Rishon LeZion, Israël
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