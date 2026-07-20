Quartier résidentiel Appartement 4 pièces | quartier rambam | rishon lezion

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Appartement 4.5 pièces à vendre
Appartement immense rue Mohliver – proche Rothschild | Rishon LeZion
• 4 chambres grandes et spacieuses
• Environ 125 m² construits - salon immense
• 2ème étage sur 7
• Ascenseur
• Place de parking au tabu
• Grilles à toutes les fenêtres
• Récemment rénové – nouveau carrelage et fenêtres PVC
• Climatisation séparée dans chaque chambre
• Chauffe-eau électrique + système gaz pour chauffage eau
• Entrée immédiate
Emplacement central et recherché – proche du boulevard Rothschild et du jardin municipal de Rishon LeZion, localisation extraordinaire ! Proximité parcs, synagogues, commerces, cafés et transports publics à distance de marche.
Idéal pour familles recherchant un vrai espace dans l'emplacement le plus recherché et central de la ville !
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Rishon LeZion, Israël
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