Terres à vendre en Ukraine

563 propriétés total trouvé
Terrain dans Fastiv Raion, Ukraine
Terrain
Fastiv Raion, Ukraine
Il passe la zone terrestre 48 ha, qui est appelée la région de Kiev, près des AlliésPrix: 22…
$1,06M
Vendeur particulier
Terrain dans Obukhiv Raion, Ukraine
Terrain
Obukhiv Raion, Ukraine
Offre idéale pour une résidence privée sur l'eau dans l'un des endroits les plus prestigieux…
$325,831
Vendeur particulier
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 10/16
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous aurez les meilleurs avocats, la sécuri…
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 2/4
Emplacement du bon formulaire. Il y a une maison sur le commissariat. La rue est peuplée. Pr…
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 4/5
Liman sec. un terrain de forme régulière, zone bâtie, ensemble, eau dans la rue
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Terrain pour la construction individuelle d'un immeuble résidentiel. L'intrigue est la bonne forme
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 100 m²
Sol 1/1
$100,000
Agence
FAKTOR
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 2/4
Toutes les communications sur la station. Le terrain est sur la rive de O. Black, il ya une …
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 2/2
L'intrigue est la bonne forme. Il y a une structure inachevée. Enclenché
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 9/10
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous aurez les meilleurs avocats, la sécuri…
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 5/5
Le site est clôturé
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Nombre d'étages 3
C'est une belle zone bien entretenue. Il y a un bâtiment d'été, un endroit brillant pour une…
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 1/9
Un complot à Fontanka. Forme droite
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 8/10
Le tracé de la forme correcte, propre, lisse, clôturé des deux côtés. Taille - 18 mètres sur…
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 12/18
Terrain sur 2 lignes de la mer dans la coopérative d'élite Tartus. Toutes les communications…
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Nombre d'étages 1
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous aurez les meilleurs avocats, la sécuri…
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 2/9
Le tracé de la forme correcte est situé du côté de la mer
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 50
Surface 2 040 m²
Sol 1/1
№ 4982. . . Complex of structures with an area of 2040 sq.m. located on a plot of 73 acres a…
$800,000
Agence
FAKTOR
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 1/3
"Hutorok." Le terrain dans un bon endroit, l'entrée d'asphalte, l'eau et la lumière sur le s…
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 9/9
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous aurez les meilleurs avocats, la sécuri…
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 18/25
Coin. Double-rapide. Super endroit. Presque toutes les nouvelles routes de la maison sont en…
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 9/9
L'intrigue est la bonne forme. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Nombre d'étages 3
La parcelle du bon formulaire pour la construction d'un bâtiment résidentiel
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Nombre d'étages 1
La parcelle du bon formulaire pour la construction d'un bâtiment résidentiel
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 5/12
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous aurez les meilleurs avocats, la sécuri…
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 2/9
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous aurez les meilleurs avocats, la sécuri…
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 2/24
Un complot avec une maison. Toutes les communications. Belle entrée
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 8/10
Beau terrain dans une zone de villégiature populaire! Station "Sunny", près de "Tavria-B", l…
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 6/14
Un terrain de construction dans l'un des meilleurs endroits d'Arcadia. La façade est de 16m
Prix ​​sur demande
Terrain dans Odessa, Ukraine
Terrain
Odessa, Ukraine
Sol 13/24
L'intrigue est la bonne forme. Il y a de l'électricité dans la rue
Prix ​​sur demande
