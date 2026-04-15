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Loyer mensuel de des bureaux en Ukraine

Odessa
88
Oblast d'Odessa
140
140 propriétés total trouvé
Bureau 60 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 60 m²
Odessa, Ukraine
Surface 60 m²
30460. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$902
par mois
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Bureau 97 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 97 m²
Odessa, Ukraine
Surface 97 m²
30232. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires "Kadorr" sur le boulevard français. Le…
$1,162
par mois
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Bureau 106 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 106 m²
Odessa, Ukraine
Surface 106 m²
27583. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires sur la place Grecheskaya, rue Vice-ami…
$900
par mois
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Bureau 125 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 125 m²
Odessa, Ukraine
Surface 125 m²
27304. Espace bureau à louer à Olvia Business Center. Vice-amiral Zhukov. Surface totale 125…
$1,500
par mois
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Bureau 97 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 97 m²
Odessa, Ukraine
Surface 97 m²
30244. Bureau avec rénovation moderne à Arcadia. Surface totale 97.1 m2, 4 bureaux avec vue …
$1,165
par mois
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Bureau 145 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 145 m²
Odessa, Ukraine
Surface 145 m²
30242. Je louerai un bureau dans le centre commercial de Kadorr sur Genuezskaya sans commiss…
$2,165
par mois
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Bureau 976 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 976 m²
Odessa, Ukraine
Surface 976 m²
23844. Je louerai des locaux spacieux sur la rue Richelievskaya / Grecheskaya. Centre d'affa…
$7,500
par mois
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Bureau 62 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 62 m²
Odessa, Ukraine
Surface 62 m²
30310. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$932
par mois
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Bureau 63 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 63 m²
Odessa, Ukraine
Surface 63 m²
30647. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$997
par mois
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Bureau 73 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 73 m²
Odessa, Ukraine
Surface 73 m²
30278. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$1,088
par mois
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Bureau 53 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 53 m²
Odessa, Ukraine
Surface 53 m²
Le bloc individuel au 1er étage du 20ème étage, la surface totale de 53, 3 m, est utile 35, …
$550
par mois
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Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
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Bureau 165 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 165 m²
Odessa, Ukraine
Surface 165 m²
27305. Bureau à louer dans le centre-ville. Complexe résidentiel Star d'Ellada. Superficie t…
$1,650
par mois
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Bureau 66 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 66 m²
Odessa, Ukraine
Surface 66 m²
30234. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires "Kadorr" sur le boulevard français. Le…
$656
par mois
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Bureau 63 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 63 m²
Odessa, Ukraine
Surface 63 m²
30281. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$938
par mois
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Bureau 66 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 66 m²
Odessa, Ukraine
Surface 66 m²
30239. Louer SANS COMMISSION dans la 39ème perle, un centre d'affaires moderne sur le boulev…
$662
par mois
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Bureau 63 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 63 m²
Odessa, Ukraine
Surface 63 m²
30643. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$1,004
par mois
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Bureau 71 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 71 m²
Odessa, Ukraine
Surface 71 m²
22799. Je louerai un bureau d'une superficie totale de 71 m2. Dans le centre d'affaires de K…
$1,065
par mois
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Bureau 200 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 200 m²
Odessa, Ukraine
Surface 200 m²
18355. Spacieux espace de bureau dans le centre d'affaires Olvia. Superficie totale 200 m2. …
$3,000
par mois
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Bureau 90 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 90 m²
Odessa, Ukraine
Surface 90 m²
17596. Un local dans le centre-ville est disponible à la location. Un local de bureau d'une…
$720
par mois
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Bureau 59 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 59 m²
Odessa, Ukraine
Surface 59 m²
30345. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires Napoléon sur Uspenskaya. Superficie to…
$730
par mois
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Bureau 83 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 83 m²
Odessa, Ukraine
Surface 83 m²
30323. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$1,324
par mois
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Bureau 144 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 144 m²
Odessa, Ukraine
Surface 144 m²
27818 Bureau à louer sans commission à Arcadia sur la rue Genuezskaya. Surface totale 144 m2…
$2,165
par mois
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Bureau 83 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 83 m²
Odessa, Ukraine
Surface 83 m²
30313. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires de Kadorr City Mall sur Genuezskaya. P…
$1,235
par mois
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Bureau 221 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 221 m²
Odessa, Ukraine
Surface 221 m²
24714. Je louerai un bureau dans le centre-ville sur Grecheskaya Street. Centre d'affaires P…
$3,315
par mois
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Bureau 248 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 248 m²
Odessa, Ukraine
Surface 248 m²
19817. Un local dans le centre d'affaires VERTEX sur l'avenue Shevchenko est disponible à la…
$2,976
par mois
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Bureau 976 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 976 m²
Odessa, Ukraine
Surface 976 m²
25792. Je louerai un bureau pour une grande entreprise, dans le centre-ville, à l'intersecti…
$7,500
par mois
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Bureau 50 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 50 m²
Odessa, Ukraine
Surface 50 m²
17601 Un local dans le centre-ville est disponible à la location. Un local de bureau d'une …
$400
par mois
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Bureau 57 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 57 m²
Odessa, Ukraine
Surface 57 m²
22798. Je louerai un bureau d'une superficie totale de 57 m2. Dans le centre d'affaires de K…
$855
par mois
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Bureau 120 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 120 m²
Odessa, Ukraine
Surface 120 m²
17594. Un local dans le centre-ville est disponible à la location. Un local de bureaux d'un…
$960
par mois
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Bureau 82 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 82 m²
Odessa, Ukraine
Surface 82 m²
30247. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires de Kadorr City Mall sur Genuezskaya. P…
$1,225
par mois
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