Bâtiments de fabrication en Ukraine

Oblast d'Odessa
TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33 dans Borshchi, Ukraine
TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33
Borshchi, Ukraine
Surface 14 593 m²
Nombre d'étages 3
Complexe du Parc Industriel R-33 Situé près de Podilsk, à Borshchi (région d’Odessa), à 2 km…
$4,46M
Fabrication 200 m² dans Odessa, Ukraine
Fabrication 200 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 7
Surface 200 m²
Une maison en brique rouge pour un hôtel ou un appartement intelligent, au 1er étage 8 chamb…
Prix ​​sur demande
Fabrication 635 m² dans Odessa, Ukraine
Fabrication 635 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 40
Surface 635 m²
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
