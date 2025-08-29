Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Ukraine

Odessa
265
Oblast d'Odessa
267
267 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 55 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 55 m²
Odessa, Ukraine
Surface 55 m²
30798. Je louerai une chambre dans le quartier du complexe résidentiel Prokhorovsky sur la r…
$400
par mois
Propriété commerciale 84 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 84 m²
Odessa, Ukraine
Surface 84 m²
17593. Local disponible à la location en centre ville. Locaux de bureaux d'une superficie…
$672
par mois
Propriété commerciale 208 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 208 m²
Odessa, Ukraine
Surface 208 m²
30291. Je louerai un local spacieux dans le centre sur les rues Yekaterininskaya/Grecheskaya…
$2,400
par mois
Propriété commerciale 350 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 350 m²
Odessa, Ukraine
Surface 350 m²
27350 Location d'un bureau de réception sur la rue Joukovski. Centre d'affaires Pokrovsky. S…
$3,100
par mois
Propriété commerciale 73 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 73 m²
Odessa, Ukraine
Surface 73 m²
30293. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$875
par mois
Propriété commerciale 24 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 24 m²
Odessa, Ukraine
Surface 24 m²
30810 Je louerai une chambre en façade dans le complexe résidentiel Hellas sur rue. Génois. …
$400
par mois
Propriété commerciale 170 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 170 m²
Odessa, Ukraine
Surface 170 m²
26321 Bureau à louer, 170 m², au centre d'Odessa - Mala Arnautskaya\Ekaterininskaya, 3/5, ré…
$1,000
par mois
Propriété commerciale 74 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 74 m²
Odessa, Ukraine
Surface 74 m²
30531. Louez un immeuble en façade sur le boulevard Italiansky. Superficie totale 74 m² Conç…
$2,217
par mois
Propriété commerciale 36 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 36 m²
Odessa, Ukraine
Surface 36 m²
29361 Nous offrons à louer un espace dans le centre-ville. Surface totale 36 m2. Surface de …
$400
par mois
Propriété commerciale 25 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 25 m²
Odessa, Ukraine
Surface 25 m²
30459 Loue local en façade sur rue. Ekaterininskaya. Entrée avant et fenêtre. Superficie tot…
$500
par mois
Propriété commerciale 46 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 46 m²
Odessa, Ukraine
Surface 46 m²
30462. Bureau à louer dans le centre d'affaires Cadorre City Mall sur Genuezskaya. Aucune co…
$580
par mois
Propriété commerciale 34 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 34 m²
Odessa, Ukraine
Surface 34 m²
30525. Espaces commerciaux et bureaux à louer dans le centre commercial Cadorre sur Ekaterin…
$385
par mois
Propriété commerciale 150 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 150 m²
Odessa, Ukraine
Surface 150 m²
18103 Nous proposons à la location un espace en centre ville. Espace sur deux niveaux de 150…
$900
par mois
Propriété commerciale 57 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 57 m²
Odessa, Ukraine
Surface 57 m²
30294. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$680
par mois
Propriété commerciale 74 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 74 m²
Odessa, Ukraine
Surface 74 m²
24133. Bureau à louer dans le nouveau centre d'affaires de Cadorre sur le boulevard italien.…
$925
par mois
Propriété commerciale 160 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 160 m²
Odessa, Ukraine
Surface 160 m²
30762. 30761. I will rent out a front space in the city center. Club house "Gymnazist". Tota…
$3,380
par mois
Propriété commerciale 40 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 40 m²
Odessa, Ukraine
Surface 40 m²
N° 4746 Au cœur même d'Odessa, une chambre avant confortable de 40 m² est à louer. Très bonn…
$450
par mois
Propriété commerciale 270 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 270 m²
Odessa, Ukraine
Surface 270 m²
23685. Locaux à louer sur le boulevard Primorsky. Place Catherine. Ancien Pizza Grill et pap…
$6,000
par mois
Propriété commerciale 270 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 270 m²
Odessa, Ukraine
Surface 270 m²
24700. Bureau à louer en centre ville dans la rue. Grec. Centre d'affaires Papa Costa. Super…
$4,050
par mois
Propriété commerciale 82 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 82 m²
Odessa, Ukraine
Surface 82 m²
30247. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires Kadorr City Mall sur Genuezskaya. Pas …
$1,022
par mois
Propriété commerciale 600 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 600 m²
Odessa, Ukraine
Surface 600 m²
25789. Nous proposons à la location un espace dans le centre d'Odessa, situé à l'adresse Ale…
$3,700
par mois
Propriété commerciale 64 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 64 m²
Odessa, Ukraine
Surface 64 m²
30337. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires Napoléon sur Uspenskaya. Superficie to…
$515
par mois
Propriété commerciale 143 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 143 m²
Odessa, Ukraine
Surface 143 m²
25766. Je louerai un local en façade. Situé dans le jardin de la ville, entrée par la rue Ga…
$1,500
par mois
Propriété commerciale 61 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 61 m²
Odessa, Ukraine
Surface 61 m²
30270. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$855
par mois
Propriété commerciale 66 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 66 m²
Odessa, Ukraine
Surface 66 m²
30234. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires "Kadorr" sur le boulevard français. Le…
$495
par mois
Propriété commerciale 52 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 52 m²
Odessa, Ukraine
Surface 52 m²
19105. Pour louer une chambre avant dans le complexe résidentiel Akropol sur Fontanskaya Roa…
$370
par mois
Propriété commerciale 69 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 69 m²
Odessa, Ukraine
Surface 69 m²
27581. Je louerai une chambre avec une nouvelle rénovation moderne dans le Manhattan Busines…
$780
par mois
Propriété commerciale 220 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 220 m²
Odessa, Ukraine
Surface 220 m²
31245. Salle de façade pour la location à long terme dans le centre historique, en excellent…
$1,000
par mois
Propriété commerciale 210 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 210 m²
Odessa, Ukraine
Surface 210 m²
30519 Loue un bureau spacieux avec terrasse d'une superficie totale de 277 m². Surface burea…
$2,500
par mois
Propriété commerciale 714 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 714 m²
Odessa, Ukraine
Surface 714 m²
27664. Location de locaux dans le complexe résidentiel Gulf Stream, rue Tenistaya. Actuellem…
$8,000
par mois
