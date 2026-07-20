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Quartier résidentiel Appartement 5, 5 pièces | quartier neve hadarim | rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,01M
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11
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ID: 38272
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Exclusivité – Quartier Neve Hadarim, Rishon LeZion, rue Greenspan. À vendre : appartement spacieux et lumineux de 5,5 pièces. 132 m² habitables + 2 mirpesset (balcons ensoleillés) de 7 m² chacun. ✅ 4ème étage sur 9 ✅ Double orientation – Sud et Est ✅ 2 WC et 2 salles de douche ✅ 2 parkings séparés inscrits au Tabou ✅ Mamad (pièce sécurisée) ✅ Cave de 7 m² inscrite au Tabou en rez-de-chaussée ✅ Appartement entièrement rénové ces 4 dernières années : salles de douche, carrelage, cuisine neuve et menuiserie haut de gamme ✅ Suite parentale confortable et spacieuse + balcon de 7 m² ✅ Immeuble bien entretenu, façade rénovée récemment, hall d'entrée moderne et peinture extérieure refaite ✅ Emplacement idéal – à proximité d'établissements scolaires, parcs, écoles, jardins d'enfants, country club, synagogues et bien plus encore ? Prix de vente : 3 090 000 ₪ ✨ L'appartement idéal pour une famille en quête de qualité de vie, d'espace et de vue dégagée

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
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Épiceries
Loisirs

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