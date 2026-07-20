Quartier résidentiel Appartement 5, 5 pièces | quartier neve hadarim | rishon lezion

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Exclusivité – Quartier Neve Hadarim, Rishon LeZion, rue Greenspan.
À vendre : appartement spacieux et lumineux de 5,5 pièces.
132 m² habitables + 2 mirpesset (balcons ensoleillés) de 7 m² chacun.
✅ 4ème étage sur 9
✅ Double orientation – Sud et Est
✅ 2 WC et 2 salles de douche
✅ 2 parkings séparés inscrits au Tabou
✅ Mamad (pièce sécurisée)
✅ Cave de 7 m² inscrite au Tabou en rez-de-chaussée
✅ Appartement entièrement rénové ces 4 dernières années : salles de douche, carrelage, cuisine neuve et menuiserie haut de gamme
✅ Suite parentale confortable et spacieuse + balcon de 7 m²
✅ Immeuble bien entretenu, façade rénovée récemment, hall d'entrée moderne et peinture extérieure refaite
✅ Emplacement idéal – à proximité d'établissements scolaires, parcs, écoles, jardins d'enfants, country club, synagogues et bien plus encore
? Prix de vente : 3 090 000 ₪
✨ L'appartement idéal pour une famille en quête de qualité de vie, d'espace et de vue dégagée
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Rishon LeZion, Israël
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