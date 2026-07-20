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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bon emplacement, bonne occasion, neuf, projet de qualité

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,28M
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ID: 38707
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2499 Quartier: Centre-ville Projet Tama 38, immeuble boutique de 5 étages Possibilité de payer 10% à la signature et 90 % à la remise des clés sans indexations Date de livraison: fin 2027 Dans ce projet, nous avons à la vente des appartements de 3 et 4 pièces: 3 pièces: surface de 62 m2, au 3e et au 4e étage, prix: à partir de 3.900.000 nis 4 pièces type 1: surface de 120 m2 avec terrasse de 8 m2, au 3e et 4e étage, prix : à partir de 6.300.000 nis 4 pièces type 2: surface de 103 m2 + terrasse de 10 m2, au 4e étage, prix : à partir de 6.850.000 nis 4 pièces type 3: Penthouse de 123 m2 avec terrasse de 124 m2, au 5e et dernier étage, prix: à partir de 13.700.000 nis

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Loisirs

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