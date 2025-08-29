Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Commercial

Immobilier commercial en Ukraine

Odessa
1056
Oblast d'Odessa
1226
Lymanka
31
Oblast de Mykolaïv
4
Montrer plus
1 245 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 28 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 28 m²
Odessa, Ukraine
Surface 28 m²
$13,900
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 399 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 399 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 399 m²
Nombre d'étages 1
Marin Villas/Sauvignon -2. Terrain 13.75. Communications payées. Asphalte. Un quartier habit…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale 427 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 427 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 427 m²
Nombre d'étages 1
Nous avons la même chose que tous les autres, mais vous recevrez les meilleurs avocats, la p…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale 1 504 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 1 504 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 504 m²
Sol 1/3
À vendre dans un lieu commercial unique sur le prestigieux boulevard Lidersivsky - l'un des …
$1,65M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Hôtel 320 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 320 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 9
Surface 320 m²
Excellente maison moderne dans un prestigieux quartier calme et confortable d'Arcadia. Salon…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale 76 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 76 m²
Odessa, Ukraine
Surface 76 m²
25505. Vente de locaux dans le centre même dans la rue. Pushkinskaya. Superficie totale 76 m…
$68,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 26 762 m² dans Bolharka, Ukraine
Propriété commerciale 26 762 m²
Bolharka, Ukraine
Nombre de pièces 200
Surface 26 762 m²
Sol 1/1
Agrocomplexe à vendre: ferme ptachofactory avec Viroshchuvannia Ralikiv, 19 hectares, 26 700…
$2,40M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Propriété commerciale 1 010 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 1 010 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 010 m²
$1,77M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 136 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 136 m²
Odessa, Ukraine
Surface 136 m²
21551. Local commercial à vendre sur Cheryomushki. Superficie totale 136 m². Une rénovation …
$82,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Bureau 64 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 64 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 64 m²
Une nouvelle belle maison à deux étages à Fontanka. Situé sur le site 6,67 acres. La superfi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale 45 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 45 m²
Odessa, Ukraine
Surface 45 m²
30484 Vente d'un immeuble à façade rénovée dans le complexe résidentiel Graf sur Pedagogiche…
$58,500
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 76 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 76 m²
Odessa, Ukraine
Surface 76 m²
25806 Vente de locaux sur la place de la Cathédrale. Superficie totale 76 m². Deux climatise…
$300,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 115 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 115 m²
Odessa, Ukraine
Surface 115 m²
$345,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 2 000 m² dans Velykyi Dalnyk, Ukraine
Propriété commerciale 2 000 m²
Velykyi Dalnyk, Ukraine
Surface 2 000 m²
9912. . . We offer for sale a warehouse building in the village. Great Dalknik. Total area 2…
$195,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 500 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 500 m²
Odessa, Ukraine
Surface 500 m²
$850,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale
Odessa, Ukraine
$400,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 183 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 183 m²
Odessa, Ukraine
Surface 183 m²
30938 Je vendrai un bureau fini au centre d'Odessa 183 m². Les locaux commerciaux sont vendu…
$145,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 375 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 375 m²
Odessa, Ukraine
Surface 375 m²
$420,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 50 m² dans Karolino Buhaz, Ukraine
Propriété commerciale 50 m²
Karolino Buhaz, Ukraine
Surface 50 m²
19481 Vente d'un chalet près de la mer, Karolino-Bugaz. Conditions d'habitation. Superficie …
$40,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale
Odessa, Ukraine
$120,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 590 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 590 m²
Odessa, Ukraine
Surface 590 m²
27671. A vendre, un immeuble indépendant de 2 étages sur Fontana. Superficie totale 590 m². …
$590,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 412 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 412 m²
Odessa, Ukraine
Surface 412 m²
23269. A vendre une façade, immeuble indépendant dans un centre calme sur la rue. Cheval. La…
$420,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 350 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 350 m²
Odessa, Ukraine
Surface 350 m²
25006. Vente d'un immeuble résidentiel sur Tolbukhina. Douze chambres avec accès aux balcons…
$270,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 51 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 51 m²
Odessa, Ukraine
Surface 51 m²
30626 Vente de locaux en façade du complexe résidentiel Manhattan sur rue. Ak. Filatova. Sup…
$90,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale
Usatove, Ukraine
$280,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 130 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 130 m²
Odessa, Ukraine
Surface 130 m²
23855. Vente d'une auberge existante en tant qu'entreprise prête à l'emploi sur la place. So…
$199,999
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 927 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 927 m²
Odessa, Ukraine
Surface 927 m²
$395,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 150 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 150 m²
Odessa, Ukraine
Surface 150 m²
ts21443 Je propose à la vente un immeuble indépendant au centre-ville. Superficie totale 150…
$75,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Bureau 53 m² dans Oblast d'Odessa, Ukraine
Bureau 53 m²
Oblast d'Odessa, Ukraine
Surface 53 m²
Bureau dans un complexe haut de gamme par la mer - une entreprise prête à l'emploi ou un end…
$111,414
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale
Usatove, Ukraine
№ 1092. . . We offer for sale a section on the Odessa - Kiev highway 3 km. from the city of …
$3,00M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська

Types de propriétés en Ukraine

restaurants
hôtels
des bureaux
bâtiments industriels
entrepôts
magasins
entreprise prête
Realting.com
Aller