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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! emplacement idéal ! quartier nord, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,068
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ID: 38745
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : 6879 Quartier : Nord Immeuble bien entretenu 4 pièces Entièrement meublé Surface de 90 m² 2e étage avec ascenseur Climatisation 2 salles de bain, 2 toilettes Entrée immédiate

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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