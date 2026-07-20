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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, proche de la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$656,000
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6
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ID: 38733
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

Référence : BY 231 Quartier : centre-ville, proche de la mer, des commerces, et du nouveau tramway Immeuble après Tama 38 Joli 3 pièces spacieux Surface de 80 m2 Terrasse de 10 m2 2e étage avec ascenseur Climatisation Parking privé Actuellement loué a 4600 nis/mois

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
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