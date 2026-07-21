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Quartier résidentiel Centre ville hadera

Hadera, Israël
depuis
$715,040
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ID: 38855
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

excellente affaire en plein centre ville de Hadera - immeuble moderne livrer en 2021 4 pièces 109 m2 + 30 m2 terrasse cave + parking sous terrain mamad a l etage 4 ascenceur dans l immeuble vue dégagée sur la mer

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Hadera, Israël
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