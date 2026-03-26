Quartier résidentiel Magnifique rez de jardin 3 pieces

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Appartement 3 pieces de 90m2 avec jardin de 80 m2
se situe à la jonction de deux quartiers principaux :
Abu Tor : Le côté est de la route d'Hébron à cette hauteur appartient au quartier d'Abu Tor (un quartier mixte connu pour ses maisons de caractère et ses vues sur la vieille ville).
Baka (Geulim) : Le côté ouest de la route, juste en face, marque l'entrée du quartier de Baka, très prisé pour son architecture et sa proximité avec la "Rakevet" (la voie ferrée transformée en parc piéton).
C'est une zone très centrale, située à quelques minutes de marche de la Cinémathèque, du complexe de loisirs de la Première Gare (First Station) et du centre culturel Yes Planet.
English
This 90m² (969 sq ft) 3-room apartment with an 80m² (861 sq ft) garden is located at the junction of two main neighborhoods: Abu Tor: The east side of Hebron Road at this point belongs to the Abu Tor neighborhood (a mixed-use area known for its characterful houses and views of the Old City). Baka (Geulim): The west side of the road, directly opposite, marks the entrance to the Baka neighborhood, highly sought after for its architecture and its proximity to the "Rakevet" (the railway line converted into a pedestrian park). This is a very central area, located a few minutes' walk from the Cinematheque, the First Station leisure complex, and the Yes Planet cultural center.
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Jérusalem, Israël
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