  4. Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, face a la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !

Ashdod, Israël
depuis
$1,13M
10
ID: 34561
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaDekel

À propos du complexe

À vendre – Appartement 5 pièces dans une résidence neuve, rue Hadekel, face à la mer Situé dans une résidence récente et sécurisée avec gardien, cet appartement spacieux de 5 pièces offre un cadre de vie idéal face à la mer. L’appartement est neuf, lumineux et bien agencé. Il comprend un mamad (pièce sécurisée), la climatisation intégrée, un parking souterrain privatif, ainsi que des prestations modernes et confortables. Emplacement de choix, à deux pas de la plage, des commerces, écoles et transports. Une opportunité rare d’habiter un bien de standing dans l’un des meilleurs emplacements d’Ashdod.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
