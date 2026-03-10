  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc

Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc

Ascalon, Israël
depuis
$485,925
;
7
Laisser une demande
ID: 34796
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Lakhish, 10

À propos du complexe

4 pieces plain centre ville

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$623,865
Quartier résidentiel Ttres bon produit d'investissement ou pied a terre
Ascalon, Israël
depuis
$432,630
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
Vous regardez
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$485,925
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
Projet rare et prestigieux dans un immeuble indépendant de seulement 23 appartements exclusifs. Emplacement premium au cœur de la mythique rue Shenkin, à deux pas du marché Carmel, du boulevard Rothschild et des plages. Appartements de 2 à 5 pièces, lumineux et spacieux, avec grandes terra…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Afficher tout Quartier résidentiel Coup de fusil
Quartier résidentiel Coup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
affaire exceptionnelle a saisir!! dans le nouveau quartier de agamim. dans un petit immeuble de 5 etages, rdj 4 pieces de 100 m2 habitable + 50m2 de jardin. cuisine americaine, electricite ia, Master bedroom avec salle d'eau et dressing, air conditionne centralise, parking. entree immediate.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Un bien rare sur le marché : un penthouse duplex de prestige au cœur de Tel Aviv, offrant un cadre de vie exclusif entre la mer, la culture et l’effervescence urbaine. Caractéristiques principales • Superficie intérieure : 140 m² • Terrasse spectaculaire : 140 m² avec vues panoramiques sur …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller