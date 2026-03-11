Quartier résidentiel Grand jardin

  1. Realting.com
Ascalon, Israël
$987,525
10
ID: 34691
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

villa mitoyenne 6 pcs avec mamad beau jardin endroit calme et pastorale master bed room de 30m2

Ascalon, Israël
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! un grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !
Hadera, Israël
depuis
$730,455
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Herzliya, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,26M
Au cœur de la ville de Bat-Yam, rue Mivtza Sinai, le projet propose deux immeubles résidentiels écologiques, (certifiés Green Building). Des appartements spacieux et modernes y offrent confort, innovation et bien-être, à proximité immédiate de toutes les commodités. Le projet repose sur d…
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,94M
Appartement 5 pièces - 166m2 – Givat Shaoul Jérusalem Balcon 12 m2 – (soucca 4m2), 5eme étage Séjour- salle à manger, cuisine 4 Chambres (mamad) 3 s.bains, 3 wc Volets, climatisation, doud chemech, radiateurs, chauffe-eau gaz Porte blindée, 1 parking, 1 cave, ascenseur, accès handicape P…
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,21M
Vous recherchez un projet neuf à netanya Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya au pied du kikar le projet est situé au cœur de la ville dans un emplacement les plus convoités de Netanya. Habiter dans un projet neuf netanya Caractéristiques du …
