  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Spécial investisseur

Quartier résidentiel Spécial investisseur

Ascalon, Israël
depuis
$385,605
;
6
ID: 34495
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Arye, 20

À propos du complexe

Un 3 pieces en plein centre ville

Ascalon, Israël
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$962,445
Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un nouveau projet dans le quartier de Galey yam. La construction architecturale vous offre de vivre dans un complexe de trois bâtiments au pied d'un centre commercial où de belles marques seront présentes. Près de la nouvelle mairie de Netanya, bus…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Netanya, Israël
depuis
$4,36M
Cette propriété exceptionnelle située dans les Lagoon Towers, dans le prestigieux quartier de South Beach à Netanya, offre une opportunité unique de vivre le luxe en bord de mer à son apogée. L'agencement spacieux de l'appartement, obtenu par la fusion de deux unités, s'étend sur 320 m² et c…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Cet appartement charmant situé au cœur de Tel Aviv offre une opportunité exceptionnelle tant pour les investisseurs que pour ceux à la recherche d'une résidence privée. Idéalement placé à seulement cinq minutes à pied de la plage, il se trouve entre le quartier enchanteur de Neve Tzedek et l…
Agence
Immobilier.co.il
