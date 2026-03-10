  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv

Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
10
ID: 34910
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

À propos du complexe

Appartement charmant avec terrasse dans le quartier Shenkin, Tel-Aviv Un emplacement exceptionnel en plein cœur de Tel-Aviv, juste en face du parc Shenkin, dans l’un des quartiers les plus vivants, recherchés et agréables de la ville. Caractéristiques de l’appartement : • Rez-de-chaussée confortable et lumineux • 57 m² d’intérieur • Terrasse de 10 m² • Mamad (pièce sécurisée) Commodités à proximité : • Parc Shenkin juste en face • Cafés, bars et restaurants • Boutiques, concept stores et commerces • Pharmacies, supermarchés et services essentiels • À proximité du boulevard Rothschild • Transports en commun très accessibles • Quartier vivant, artistique et convivial

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,39M
Situation du projet Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Jabotinsky est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  7 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Cara…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
depuis
$1,10M
À VENDRE – PENTHOUSE À NETANYA Magnifique penthouse situé au cœur de Netanya, à seulement 5 minutes à pied du Kikar et de la plage. Superficie : 175 m² 5 pièces 4 Toilettes 3 Salles de bain Balcon + grande terrasse Suite parentale Mamad (pièce sécurisée) 2 places de parking 8ème étage…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité su…
Immobilier.co.il
