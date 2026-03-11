  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové

Jérusalem, Israël
$2,038
ID: 34040
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

À propos du complexe

Appartement lumineux et entièrement rénové, sur Kiryat Yovel JERUSALEM Avec très grande terrasse et pergola, idéale pour une grande soucca.

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Nahariya, Israël
depuis
$583,110
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$877,800
Quartier résidentiel Appartement rénové et lumineux à louer à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,630
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Autres complexes
Tel-Aviv, Israël
depuis
$830,775
Superbe investissement dans le nord de Tel Aviv, et très agréable à vivre. Dans un immeuble boutique neuf après TAMA - haut standing - 2 pièces de 45 m2 rénové et optimisé par un architecte - 3 mètres de hauteur sous plafond - calme et lumineux orienté Sud - entièrement meublé - Abri dans l…
Jérusalem, Israël
depuis
$1,53M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Gan Yavné, Israël
depuis
$3,54M
Villa prestigieuse a vendre a Gan Yavne Sur un terrain de 500 m2, villa avec piscine 8 mètres sur 4 mètres. Au rez de chaussé séjour cuisine salon et mamad et au 1er étage 4 chambres 2 salles de bains et une terrasse Villa d'exception a quelques minutes d'Ashdod, pas sérieux s'abstenir SVP
