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Villa ZEN ESTATE

Ungasan, Indonésie
depuis
$437,500
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ID: 9098
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Ungasan

À propos du complexe

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Villas complexes PARQ BLUE - Projet du légendaire créateur Andre Frey 600 villas, appartements, maisons de ville.

L'ensemble du complexe se compose de trois files d'attente et prendra 21 hectares. A vendre villas de 75 à 300 m2.

20 000 Mètres carrés d'infrastructures sur le territoire: restaurants, cafés, boulangeries, SPA, centre de fitness, supermarché, galerie de boutiques de marque.

Le plus grand projet sur la côte à 500 mètres de la plage de Melasti.

Vous choisissez : vue sur l'océan ou l'île. Vous obtenez en tout cas: architecture de luxe du bureau de design leader et propre piscine.

Vos voisins seront Ksenia Sobchak et d'autres personnalités intéressantes

La société de gestion fournira un revenu totalement passif:

L'augmentation de la valeur à la livraison - de 40%

Revenu locatif passif à long terme de 12 % par an

Revenu passif du loyer quotidien - à partir de 20% par an

Complexe - ZEN

⚙ Préparation - 2025.

?? Leasehold - 30 ans + prolongation

?? 3.000 $ (non remboursable )

?? Premier versement 30 %

?? Pourcentage de versements pour la période de construction

Plan de paiement
Armure 3.000 $ (non-retour)
1er versement 30% autres versements sans intérêt pendant 12 mois.
2ème tranche 30%
3ème contribution 30%
4ème tranche 10%

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 125.0
Prix ​​par m², USD 3,500
Prix ​​de l'appartement, USD 437,500

Localisation sur la carte

Ungasan, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

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Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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Période
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Paiement mensuel
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