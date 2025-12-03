Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thessalie-Grèce centrale
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Thessalie-Grèce centrale, Grèce

Municipality of Chalkida
52
Eretria Municipality
33
South Pilio Municipality
30
Eretria Municipal Unit
27
Montrer plus
100 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$417,475
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 580 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 580 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se compose …
$643,742
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet dans Loutra Gialtron, Grèce
Chalet
Loutra Gialtron, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 480 m²
Nombre d'étages 1
A vendre est un chalet de trois étages inachevé dans la ville de Yaltra sur l'île d'Evia. Ch…
$357,105
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 6 chambres dans Magoula, Grèce
Villa 6 chambres
Magoula, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 570 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 570 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,61M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 260 mètres carrés dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée…
$544,255
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 2 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 100 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maison se compose de …
$184,312
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 6 chambres dans Achladias, Grèce
Villa 6 chambres
Achladias, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 640 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 640 m2 dans les Sporades. Rez-de-chaussée se compose de 4 cham…
$2,34M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet dans Paralia Kymis, Grèce
Chalet
Paralia Kymis, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
La propriété se compose de deux appartements avec de nombreuses possibilités de décoration i…
$362,837
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Le sous-sol se compo…
$298,462
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AuraAura
Chalet 2 chambres dans Makrakomi Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
Makrakomi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 65 m2 dans le centre de la Grèce. La maison se compose de 2 ch…
$140,453
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 4 chambres dans Aliartos Thespies Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Aliartos Thespies Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 214 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de sal…
$409,654
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 3 chambres dans Aetos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Aetos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Sol 4
A vendre maisonnette de 133 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. 4è…
$357,105
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 1 chambre dans Delphi Municipality, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Delphi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 0 m2 en Arachova. La maisonnette a un niveau. Une vue magnifique sur…
$3,80M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Surface 98 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 98 m2 sur l'île d'Euboea. Il y a: une cheminée. Les proprié…
$196,634
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 chambres dans Theologos, Grèce
Villa 4 chambres
Theologos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 420 m2 dans le centre de la Grèce. Semi-sous-sol se compose d'…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 380 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 380 m2 dans le centre de la Grèce. Semi-sous-sol se compose de…
$912,944
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison d'un étage de 100 mètres carrés à Volos-Pilio. La maison se compose de 2 cha…
$304,315
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 3 chambres dans Milina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Milina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Rez…
$444,767
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 1 chambre dans Milina, Grèce
Chalet 1 chambre
Milina, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 60 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maison se comp…
$140,453
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 4 chambres dans Delphi Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Delphi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 240 mètres carrés dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée…
$175,566
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 1 chambre dans Paralia Kymis, Grèce
Chalet 1 chambre
Paralia Kymis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 4
Surface 204 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 204 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$1,87M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 440 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 440 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,76M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 2/1
À vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$321,394
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 143 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 143 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Vue sur la montagne,…
$356,984
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grèce
Villa 3 chambres
Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 140 mètres carrés à Arachova. Rez-de-chaussée se compose de 2 …
$526,698
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 5 chambres dans Paralia Agias Annas, Grèce
Chalet 5 chambres
Paralia Agias Annas, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 271 m²
Sol -1
À vendre Maison de 3 étages de 271 m2 sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose de salon …
$541,417
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 9 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 320 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$936,353
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 6 chambres dans Rapsani, Grèce
Chalet 6 chambres
Rapsani, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Sol 3/1
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés sur la côte olympique. Rez-de-chaussée se c…
$269,201
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 chambres dans Belokomiti, Grèce
Villa 4 chambres
Belokomiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 235 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 235 mètres carrés dans le centre de la Grèce. Le sous-sol se c…
$409,654
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 1 chambre dans Makrakomi Municipality, Grèce
Chalet 1 chambre
Makrakomi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 70 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maison se comp…
$152,157
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Types de propriétés en Thessalie-Grèce centrale

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Thessalie-Grèce centrale, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller